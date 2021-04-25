В Кирове состоялся праздник «Школьный экодвор»

В субботу в Кирове в микрорайоне Радужный состоялся праздник «Школьный экодвор».

Местом его проведения стала территория школы №74.

В рамках праздника волонтёры рассказали жителям микрорайона о раздельном сборе отходов и о том, как долго разлагается выброшенный мусор.

Участникам экоквеста «Разделяй отходы — береги природу» необходимо было вспомнить правила энергосбережения, как обращаться с батарейками, расшифровать грамоту и определить вид отходов.

Кроме того, были организованы акции «Книговорот», в ходе которой все желающие могли принести прочитанную книгу и взять любую со стола, «Миска добра» (сбор корма, пледов, одеял и старого постельного белья для приютов, в которых содержатся бездомные животные), а также творческий мастер-класс «Декупаж стеклянной или жестяной банки».

В ходе «Школьного экодвора» было собрано 1577 кг отходов (макулатуры, стекла, алюминия, батареек ПЭТ-бутылок и др.) на 8200 рублей.

Фото vk.com/club176458358