В Кирове сотрудника транспортной компании будут судить за коммерческий подкуп

В Кирове пойдет под суд сотрудник транспортной компании, подозреваемый в ряде эпизодов коммерческого подкупа.

По данным следствия, в течение нескольких лет сотрудник получал подкупы от начальников пассажирских поездов. За деньги мужчина обеспечивал проведение проверок без фиксации значимых нарушений и предупреждал о проведении ревизий. Это позволяло скрыть или вовремя устранить нарушения и избежать ответственности.

Деньги поступали на банковские счета подконтрольных лиц. В общей сложности сотрудник получил более 180 тысяч рублей.

Посредством электронных банковских переводов обвиняемый незаконно лично получал на банковские счета подконтрольных ему лиц денежные средства в общей сумме более 180 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. В ходе следствия сотрудник признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.