В Кирове сотрудники Росгвардии задержали похитительницу алкоголя

На пульт вневедомственной охраны в Кирове поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на ул.Чапаева.

По прибытии на место группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила в торговом зале женщину, которая пыталась вынести спиртное, не расплатившись за товар.

После изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что в течение дня она четыре раза побывала в магазине, похитив водку на почти на 900 рублей.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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