В Кирове создадут электронную Книгу памяти участников ВОВ

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове появится электронная Книга памяти участников ВОВ. Работа над ней уже началась.

Онлайн – Книги памяти будут созданы во всех регионах России по поручению Президента РФ Владимира Путина. В них войдут информация о месте рождения, призыва и гибели бойцов, а также дополнительные сведения: фото, документы, письма и даже воспоминания.

В настоящее время в Кирове начат сбор информации об участниках войны. Данные своих близких, участвовавших в боях Великой Отечественной, кировчане могут отправить в теруправления с пометкой «Книга памяти»

lenorg@admkirov.ru – Ленинский район;

oktorg@admkirov.ru – Октябрьский район;

pervorg@admkirov.ru – Первомайский район;

novorg@admkirov.ru – Нововятский район.

Информация появится в электронных Книгах памяти каждого малого населенного пункта. Все Книги будут объединены на едином электронном ресурсе «Малая Родина. Книга памяти». Доступ к нему будет свободным для всех.