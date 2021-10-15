Разработана карта возраста домов в Кирове

Для Кирова создана карта возраста городских домов.

Её автор — Артемий Скопин (картограф издательства «Кон-Тики»). Ранее подобные карты были разработаны для Владимира, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы и Санкт-Петербурга.

Скопин собрал в единую структурированную базу информацию (адрес, год, стиль, архитектор) о всех зданиях города – от исторических построек до новых жилых комплексов. Цветовая гамма вдохновлена Дымковской игрушкой.

Как сообщает телеграм-канал «Красивый Киров», все желающие могут наполнить карту своими знаниями о городе — непосредственно из веб-интерфейса.