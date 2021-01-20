В Кирове создан осветительный прибор для работы на местах ДТП

Аналогов у спецоборудования нет.

В последние годы зафиксировано несколько случаев, когда автоинспекторов сбивали машины. Всё происходило во время работы полицейских на местах ДТП. Так как оформлять аварии приходится и в ночное время.

В результате было решено подумать над покупкой специальных ламп, которые бы освещали места ДТП, а правоохранители смогли работать там спокойно. Но оказалось, что подобного оборудования в мире ещё нет. Тогда руководство УМВД обратилось к кировским инструкторам.

Мастера разработали необычный мобильный комплекс. Это миниатюрные световые башни, которые можно перевозить в легковом автомобиле. Комплекс легко разбирается и устанавливается там, где нужно.

Ещё один плюс разработки — работает не от бензинового генератора. Осветительный прибор можно подключать к аккумулятору, бортовой сети автомобиля. У комплекса есть несколько вариаций. Может давать рассеянный свет, направленный свет, а также имеет сигнальные маячки для предупреждения автомобилистов. Сейчас кировские полицейские уже начали тестировать нового помощника.

Фото: 43.мвд.рф