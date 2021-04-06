В Кирове создана точная копия одного из городских микрорайонов

Её изготовила учёный ВятГУ, учитель школы №9 Татьяна Бабинцева. Таким образом, преподаватель помогает малышам осваивать безопасный маршрут в школу.

От идеи до воплощения её в жизнь ушло несколько месяцев. На макете представлены уменьшенные копии зданий, домов, тротуаров, многоэтажек, дорог, пешеходных переходов. Здесь же школа №9, учащиеся которой осваивают по макету, как правильно переходить улицы, идти по тротуарам, чтобы добраться от школы до дома или из дома до школы.

При этом получился не просто макет, а настольная игра. Ребята моделируют разные ситуации. Они бросают кубик и передвигают своих героев в нужные позиции. Так младшим школьникам проще понять, как и где лучше всего переходить дорогу. Малыши занимаются с этим макетом с удовольствием. С помощью такого наглядного материала в разных классах проводятся уроки безопасности.

Сейчас ребята вместе с родителями и педагогами работают над новой задумкой. Они хотят воссоздать макет другого микрорайона — Озерки. Некоторые ребята, которые учатся в 9 школе, живут именно в той части города.

Как рассказали в ВятГУ, проект Татьяны Бабинцевой отмечен на конкурсе научно-исследовательских и проектно-творческих работ учёных Евразии «Наука и творчество: диалог и развитие». Татьяна удостоена диплома 1 степени.

Ранее мы сообщали о том, что кировчанки придумали игру-ходилку по Кирову.

Фото: vyatsu.ru