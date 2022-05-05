В Кирове создана выставка о Первой маневренной воздушно-десантной бригаде, сформированной в Зуевке

Подержать в руках оружие солдат Великой Отечественной, услышать рассказы о подвиге поколения победителей помогает передвижная выставка, которую создали в Волго-Вятском институте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Бригаду в Зуевке формировали по личному приказу Сталина

В основе экспозиции – история Первой маневренной воздушно-десантной бригады, сформированной в городе Зуевка Кировской области в сентябре 1941 года по личному приказу И.В. Сталина. В командный состав бригады входили офицеры, выпускники училищ ВДВ РККА, рядовыми были юноши 18-19 лет, ровесники сегодняшних студентов, в основном – уроженцы Кировской области. Военную науку ребята постигали по ускоренной, но интенсивной программе: изучали различные виды стрелкового оружия, парашютное дело, ориентирование на местности, рукопашный бой, выполняли лыжные маршевые броски.

В феврале 1942-го бригада поступила в распоряжение Северо-Западного фронта. В её задачу входила диверсионная борьба в тылу вражеских формирований – разрушение коммуникаций, уничтожение складов с боеприпасами и продовольствием. Бригада прошла сложнейший, героический путь, несла потери, но не сдавалась превосходящему по силам врагу.

Как стихи поэта-земляка стали названием проекта

Идея передвижной выставки появилась в вузе во время работы над проектом «Он смертоносен до сих пор, войны осколок!» в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слова, ставшие названием – строчка из стихотворения поэта-земляка Овидия Любовикова, ушедшего добровольцем на фронт со школьной скамьи, воевавшего в составе комсомольского лыжного батальона. Проект получил грант ФАДМ «Росмолодежь» — федеральное агентство поддержало готовность студентов бороться за сохранение исторической правды о войне, которую сегодня пытаются исказить в некоторых недружественных странах.

Будущие юристы писали научные статьи, посвященные этой проблеме, собрали и опубликовали воспоминания своих близких о членах семьи — фронтовиках, тружениках тыла. А экспозицию артефактов сформировали, основываясь на архивных материалах и результатах поисковых мероприятий в лесах Демянского района Новгородской области, где героически сражались бойцы Первой маневренной.

За год выставку посетили 5 тысяч зрителей

Работу над экспозицией (среди артефактов – ротный миномёт, пистолет-пулемёт Шпагина, винтовка Мосина, пистолет ТТ конструктора Токарева, другие виды оружия, образцы форменного обмундирования бойцов Красной Армии) возглавил преподаватель вуза, доцент кафедры уголовного права и криминологии Виталий Комлев, руководитель поискового отряда «Ветеран». Его активные помощники – Иван Стужук (он на фото, проводит экскурсию), Валентина Шустова, другие студенты, которые демонстрируют артефакты гостям вуза, выезжают с экспозицией в школы города Кирова и области. Эта работа – своего рода вклад вуза в реализацию межрегионального патриотического проекта по привлечению детей и молодёжи к деятельности поисковых организаций «Поисковики – школам».

Выставка уже побывала в Вятскополянском, Афанасьевском, Юрьянском, Мурашинском, Верхнекамском районах. В прошлом году её посмотрели пять тысяч человек. Активную работу над сохранением исторической памяти вуз продолжает и сегодня: чтобы слова «никто не забыт, ничто не забыто» трогали сердце, бередили душу, в первую очередь – молодого поколения, их надо наполнять конкретным содержанием, подкреплять делами.