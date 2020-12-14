В Кирове спасают пса с капканом на морде

Пёс по кличке Рэд попал в капкан несколько дней назад. Из-за этого он уже больше недели не может ни есть, ни пить. Но, по словам кировских зоозащитников, собака ещё жива.

— Друзья, наш Рэд жив. Но нам его нужно СРОЧНО ЛОВИТЬ, так как он ослаб, очень сильно истощен и капкан все также на морде. Давайте приложим ещё немного усилий и найдём его? Он голодный уже более недели и испытывает боль и страх… — написали администраторы группы «ЛапуДай».

Пару дней назад капкан пробовал снять мужчина, который увидел пса в районе улицы Калинина. Однако Рэд сбежал от него. Сейчас помочь псу пытаются волонтеры-зоозащитники.

Очередной рейд по поимке Рэда пройдет 14 декабря. Присоединиться к активистам и попробовать поймать пса могут все неравнодушные жители Кирова.

Однако ходить толпами нельзя – надо ждать команды поисковиков. По словам волонтёров, Рэд очень пугливый и людей избегает.

— От шумов и криков он ещё больше может куда-нибудь убежать или где-нибудь забиться и прятаться от людей – может вообще не выйти.

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Фото: /vk.com/lappuday