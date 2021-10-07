В Кирове врачи спасли 16-летнего подростка, пострадавшего в ДТП

Кировские врачи Центра травматологии спасли 16-летнего подростка с тяжелыми травмами после ДТП

Авария произошла в Вятских Полянах. 16-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль. Молодой водитель получил тяжелые травмы.

Пострадавшего доставили в Вятскополянскую ЦРБ. Медики оказали подростку первую помощь, стабилизировав повреждения. В сопровождении травматолога-ортопеда кировского Центра травматологии мотоциклиста отправили в Киров на вертолете санавиации.

Состояние пострадавшего было крайне тяжелым. У подростка был травматический шок. В ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, ушиб груди, почек и легких и травму живота, а также перелом лучевой кости.

В день поступления пострадавшему вправили вывих костей предплечья и наложили лангеты. После этого юношу положили в реанимационную палату, где он провел 10 дней. Потом его перевели в детское отделение, где прооперировали перелом.

В общей сложности мотоциклист провел в больнице около 2 недель. За это время врачам удалось восстановить двигательные функции и вернуть пациента к полноценной жизни. В настоящее время подросток долечивается дома под наблюдением местных медиков.

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