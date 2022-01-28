В Кирове спасли 7-летнюю девочку с инсультом

Врачи кировской областной больницы спасли 7-летнюю девочку с ишемическим инсультом. Об этом рассказали в областном минздраве.

Маленькая пациентка поступила в КОКБ 7 января. Девочка жаловалась на одышку. У ребенка заподозрили бронхит, но кардиограмма показало гораздо более тяжелый диагноз.

По словам главврача больницы Натальи Муратовой, у девочки были расширены правые отделы сердца и снижена фракция выброса – при сокращении сердце выбрасывало кровь в меньшем объеме, чем должно было.

— У девочки произошло острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, — рассказала главный врач. — Это было в Рождество, когда все кировчане находились на каникулах. Для нас это время стало периодом борьбы за жизнь пациентки.

Такой случай в практике кировских врачей произошел впервые. Пациентку госпитализировали. 8 января был собран консилиум с участием врачей Пироговского центра и других ведущих клиник страны. Совместно медики выстроили план лечения, и он сработал.

— Нам удалось вывести девочку из острого состояния, – отметила Наталья Муратова.

После улучшения пациентку перевели на реабилитацию в ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ.

Наталья Муратова добавила, что родителям следует обращать внимание на любые жалобы детей, особенно на головные боли и одышку. Они могут сигнализировать о серьезных патологиях, которые требуют экстренного вмешательства.

— При этих симптомах нужно сразу обращаться к врачу. Начните с приема педиатра, расскажите о симптомах, которые вас тревожат, а потом пройдите узких специалистов, — подчеркнула Наталья Муратова.

Ранее кировские медики оказали помощь кировчанину, который похудел на 20 килограммов и не мог ходить.