В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

Коронавирус у маленькой Сони Ситниковой начался с повышения температуры. Девочку положили в Слободскую ЦРБ, однако лечение не помогало – девочке не становилось лучше. Температура поднялась до 40 градусов, сильно болел живот.

После консультации с кировскими реаниматологами Соню на вертолете отправили в детскую областную больницу. Дополнительное обследование показало, что у девочки развился мультисистемный воспалительный синдром – поражение всех органов. По симптомам это заболевание напоминает синдром Кавасаки, однако может оказаться смертельным.

У Сони упал гемоглобин, начались сильные отеки. Затем начался сепсис. Анализы показали, что девочка перенесла коронавирус, который и вызвал столь тяжелые последствия.

В спасении Сони приняли участие все профильные специалисты больницы. Сейчас девочка проходит реабилитацию под наблюдением медработников.

Мама Сони Марина Ситникова говорит, что было тяжело. Тем не менее она верила, что ее дочка выживет. Марина благодарна всем медикам, которые принимали участие в лечении Сони.

Как рассказала главврач Наталья Муратова, такой случай в практике кировских медиков встретился впервые. Течение болезни оказалось нетипичным, но врачи справились с задачей.

После того как о случившемся написали СМИ, в областную больницу обратились жители Германии – родственники другой маленькой пациентки. Они попросили кировских врачей провести онлайн-консультацию, чтобы помочь девочке.

Ранее мы писали, что врачи вылечили ребенка с коронавирусом после бессимптомного течения болезни.