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В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Коронавирус у маленькой Сони Ситниковой начался с повышения температуры. Девочку положили в Слободскую ЦРБ, однако лечение не помогало – девочке не становилось лучше. Температура поднялась до 40 градусов, сильно болел живот.

После консультации с кировскими реаниматологами Соню на вертолете отправили в детскую областную больницу. Дополнительное обследование показало, что у девочки развился мультисистемный воспалительный синдром – поражение всех органов. По симптомам это заболевание напоминает синдром Кавасаки, однако может оказаться смертельным.

В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

У Сони упал гемоглобин, начались сильные отеки. Затем начался сепсис. Анализы показали, что девочка перенесла коронавирус, который и вызвал столь тяжелые последствия.

В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

В спасении Сони приняли участие все профильные специалисты больницы. Сейчас девочка проходит реабилитацию под наблюдением медработников.

В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

Мама Сони Марина Ситникова говорит, что было тяжело. Тем не менее она верила, что ее дочка выживет. Марина благодарна всем медикам, которые принимали участие в лечении Сони.

В Кирове спасли девочку с поражением всех органов

Как рассказала главврач Наталья Муратова, такой случай в практике кировских медиков встретился впервые. Течение болезни оказалось нетипичным, но врачи справились с задачей.

После того как о случившемся написали СМИ, в областную больницу обратились жители Германии – родственники другой маленькой пациентки. Они попросили кировских врачей провести онлайн-консультацию, чтобы помочь девочке.

Ранее мы писали, что врачи вылечили ребенка с коронавирусом после бессимптомного течения болезни.

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Юлия Зорина