В Кирове спасли мужчину, которого придавило автобусом

В Кирове врачи спасли жизнь мужчине, которого придавило автобусом. Историю с хорошим концом рассказали в областном минздраве.

Инцидент произошел в конце марта. Житель Кирова ремонтировал автобус, используя домкрат. В какой-то момент домкрат не выдержал нагрузки и сломался. Тяжелая машина приземлилась прямо на мужчину.

Очевидцы достали кировчанина из-под автобуса с помощью погрузчика и вызвали скорую. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в Центр травматологии. У пациента диагностировали закрытые переломы обеих лонных и седалищных костей со смещением, перелом крестца, разрыв уретры и закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением.

Мужчину экстренно прооперировали. После трех оперативных вмешательств пациента положили в палату интенсивной терапии. Через несколько дней была проведена еще одна операция.

В настоящее время пациент остается в Центре травматологии. Его жизни ничто не угрожает, однако реабилитация будет длительной.

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