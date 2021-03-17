В Кирове спасли мужчину с 50 ножевыми ранами

15 марта в областной Центр травматологии доставили мужчину с множественными ранениями. Вероятнее всего, они были нанесены ножом.

Пациент был в очень тяжелом состоянии – у него было повреждено сердце, печень, живот и грудная клетка. По оценке медиков, мужчина потерял больше литра крови. Сотрудники «скорой» оказали ему первую помощь, остановив кровотечение, а потом оперативно доставили в клинику.

Было принято решение немедленно оперировать пациента. Бригада из трех врачей вскрыла грудную клетку пострадавшего, зашила поврежденный миокард и легкое и очистила раны.

В настоящее время состояние пациента оценивают как стабильно тяжелое. Мужчина находится в реанимации.

Как отметил врио главврача травматологии Михаил Яговкин, каждый месяц в Центр поступает около 300 пациентов с травмами, опасными для жизни. В этом году врачи оказали помощь уже 15 пациентам с ножевыми ранениями.