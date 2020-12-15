В Кирове спасли пса с капканом на морде

Пес по имени Рэд попал в капкан больше недели назад. Ловушка могла быть поставлена кем-то из догхантеров. Капкан оказался на морде собаки.

Все это время Рэд не мог ни есть, ни пить. Зоозащитники пытались поймать пса, чтоб освободить его из капкана, но безуспешно. Однако вечером 14 декабря во время очередного рейда активистам удалось изловить Рэда.

— Друзья, мы ПОЙМАЛИ НАШЕГО Рэда. Всем огромное спасибо! – сообщается в группе «Лапу дай» Помощь животным Алены Шкляевой.

Как рассказали зоозащитники, состояние пса стабильно. Правда, нос пришлось частично ампутировать. Но носовые проходы в норме. К тому же, будущих хозяев Рэда это не слишком беспокоит.

— Он изъяны не увидит, а мы, кто заберем его, уж точно не обратит на это внимания. Он будет жить счастливо!!! Желающих много!! Давайте пока думать, что лечение проходит нормально. Риск всегда есть! – написала в группе Светлана Носанчук.

Как рассказали в комментариях другие пользователи группы, два года назад в Кирово-Чепецке ловили собаку с трубой на шее.

Ее удалось спасти, несмотря на то, что пес был диким и к человеку не приближался и на пять метров.

Фото: vk.com/lappuday