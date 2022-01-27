В Кирове спасли сову с травмой головы

В январе 2022 года сотрудники кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо» спасли двух свиристелей, длиннохвостую неясыть, синицу и европейского ежа. Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».

По словам ветеринаров, почти все птицы, поступившие к ним, получили тяжелые черепно-мозговые травмы и переломы. Повреждения пернатые получили, врезаясь в стекла домов и сами здания.

Одну из птиц, снегиря, спасти не удалось. Обломки костей травмировали легкие, и он погиб. Остальных питомцев удалось стабилизировать.

— Больше всего мы переживаем за сову. На фоне травмы у нее развились неврологические нарушения и полностью отсутствует аппетит. Еду приходится практически запихивать в клюв, — рассказали сотрудники центра.

Самым здоровым пациентом оказался еж. От него отказались прошлые хозяева. Весной зверька выпустят на волю.

Напомним, что ранее благодаря сотрудникам «Большого гнезда» удалось спасти рысь, которая разгуливала по Кирову. Ее судьба скоро решится.

Фото, видео: vk.com/savebirds43