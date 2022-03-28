В Кирове спасли трех бельчат, выпавших из гнезда

Неравнодушные жители Кирова спасли бельчат, выпавших из гнезда. О происшествии рассказали в центре реабилитации животных «Большое гнездо».

Семейство бельчат нашли в районе Порошино. Трое малышей выпали из гнезда вместе с мамой-белкой. Взрослая белка погибла, а бельчата получили травмы от падения с высоты.

— Малышам бельчатам около месяца, даже глазки ещё закрыты… Поступили к нам с одышкой, кровотечением из носа и переохлажденными, — рассказали в «Большом гнезде».

Несколько дней бельчата провели в кислородном боксе на грелке, поддерживающих растворах и обезболивающем. Кормить малышей приходится принудительно. После травмы аппетита у них нет, но и оставлять без еды их тоже нельзя.

— Сделаем всё, чтобы их спасти! – говорят волонтеры. — Для нашей области это очень ранние бельчата, морозы ещё не отступили, до схода снега в лесу, появления первых листьев, трав — ещё месяц! Природа не устаёт удивлять.

Фото, видео: vk.com/club210427281