В Кирове спасли трех енотовидных собак

Сотрудники кировского Цента реабилитации животных «Большое гнездо» спасли трех енотовидных собак. Об этом сообщается в группе учреждения.

Животных доставили в центр в разное время с переломами лап. Все они были прооперированы.

После снятия конструкций собаки заново учились ходить в вольере. Потом двоих выпустили на волю. Третий енот пока остается в центре – у него оказался инфицированный перелом, и кости пока не срослись.

Кроме енотов, сейчас в центре проходят лечение птицы — осоед с поврежденным позвоночником и болотная сова со сломанным крылом. Также за лето зоозащитники выкормили 20 стрижей и нескольких зайцев.

Ранее мы писали, что в Кирове под машину выбежал лось. К счастью, животное успело затормозить. Забег сняли на видео автомобилисты.

Фото, видео: vk.com/savebirds43