В Кирове спасли жизнь 7-летнему мальчику с почечной недостаточностью

Врачи Детской областной больницы спасли 7-летнего мальчика с помощью современного оборудования.

Маленький пациент поступил в детскую областную больницу на вертолете санавиации. Мальчика доставили из Кирово-Чепецкого района с диагнозом острая почечная недостаточность, наступившая после острой кишечной инфекции.

По словам главврача больницы Натальи Муратовой, мальчик поступил в тяжелом состоянии с низким уровнем тромбоцитов и высоким – креатинина и мочевины. Был собран врачебный консилиум, который назначил пациенту терапию ПризмаФлексом. Это оборудование, которое недавно поступило в больницу.

Мальчик провел на аппарате 40 часов. За это время его состояние стабилизировалось, и врачи перевели его на перитонеальный диализ.

ПризмаФлекс – последняя модель аппарата, которая используется при непрерывной заместительной почечной терапии и терапевтическом плазмообмене. Устройство позволяет удалять токсические вещества из организма в течение 3 суток без риска развития осложнений. Ожидается, что проходить лечение на данном аппарате смогут более 20 пациентов в год.

Ранее в Кирове спасли девочку с ожогами более 40 процентов тела.