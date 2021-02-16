В Кирове спел лучший бас современности (ВИДЕО)

15 февраля в кировской филармонии выступил Алексей Тихомиров. Концерт стал завершением шаляпинской недели, и обладатель выдающегося баса исполнил на вятской сцене композиции из репертуара Федора Шаляпина.

Песни звучали под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов.

— Виртуозное выступление Алексея Тихомирова вызвало шквал оваций, зрители кричали «Браво!». Радует то, что мастер такого уровня подарил всю свою энергию нам, жителям провинциального города. — Сегодня получили истинное наслаждение. Спасибо оркестру и администрации филармонии, пригласившей Тихомирова, — написали зрители в соцсетях.

Алексей Тихомиров — солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра и лауреат многих музыкальных конкурсов.

Ранее мы писали, что в Кирове впервые состоялись соревнования по снегокроссу.

Видео: Ирина Агафонова