В Кирове стало известно имя предполагаемого лауреата премии Грина

У «Кировской правды» появилась информация, что в этом году премии имени Александра Грина будет удостоен писатель Михаил Александрович Тарковский. Книги автора называют классикой русской литературы. Произведения рассказывают о главных вещах в жизни, учат героизму и хорошим отношениям.

Среди известных книг Михаила Тарковского «Поход», «Енисей, отпусти!», «Полёт совы», «Жизнь и книга». Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве в семье кинорежиссёра Александра Витальевича Гордона и лингвиста Марины Арсеньевны Тарковской.

Накануне за Тарковского проголосовала комиссия по премии Грина. Напомним, премия вручается в Кирове уже больше 20 лет. Первым лауреатом стал писатель Альберт Лиханов. Вслед за ним премию получали Ирина Токмакова, Наринэ Абгарян, Кир Булычев, Валерий Воскобойников и другие талантливые литераторы.

Премия присуждается за литературные произведения, посвящённые детям и юношеству. Главное, чтобы они оказались созвучны идеям творчества выдающегося русского писателя-романтика Александра Грина.

По предварительным данным, вручение премии в этом году пройдёт 23 августа. В этот же день состоится презентация новой книги Альберта Лиханова.

Напомним, в прошлом году премию Грина вручили автору «Степного ветра».