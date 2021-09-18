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В Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт»

Юлия Зорина Общество, Лучшее, Новости

18 сентября в Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт» (16+). В нем примут участие художники из разных городов страны. О мероприятии сообщается в группе «Красивый Киров».

В рамках фестиваля «Порт» творческие люди разных возрастов преобразят заброшенную часть улицы Пристанской в районе нижней набережной Вятки. 18 сентября маленькие художники 8-10 лет нарисуют сов, которые украсят левый берег реки.

В Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт»

19 сентября московская художница Наталья Денисова создаст на стене натюрморт по мотивам Кустодиева, обыграв купеческую тему. Эскиз будущей картины уже готов. Ранее волонтеры подготовили стены под рисунки, прогрунтовав их, и убрали лишние кустарники.

В Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт»

Неравнодушные кировчане могут помочь волонтерам материально – деньгами и красками. Как это сделать, рассказывается здесь.

Фото: vk.com/kirov_krasiv

В Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт»

В Кирове стартовал арт-фестиваль «Порт»

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Юлия Зорина