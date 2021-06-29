В Кирове стартовал фотоконкурс, посвященный чудесам природы

Дом культуры «Заречный» объявил о начале фотоконкурса, к участию в котором приглашаются все кировчане.

Называется он «Маленькие чудеса в большой природе». До 31 июля фотографы-любители независимо от возраста и имеющейся у них техники могут предлагать снимки удивительных или красивых явлений природы.

Чтобы стать участником, нужно разместить фотографию у себя на странице в соцсетях. Вместе со снимком нужно разместить хэштег #ФОТОКОНКУРС_В_ДКЗАРЕЧНЫЙ и указать место съемки.

Еще один вариант участия – прикрепить снимок в комментариях к посту о конкурсе.

Победителей будет несколько: лучшую работу выберет экспертная комиссия и еще приз получит и автор фото набравшего самое большое количество лайков.

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