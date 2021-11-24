В Кирове стартовали торги на аренду земель для комплексного развития территории

В России пройдут первые торги по проектам комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях. Они состоятся в 4 регионах, среди которых и Кировская область.

Концепцию КРТ разработала компания «Дом.РФ». В настоящее время объявлены аукционы на право заключения договоров аренды на федеральных землях, где будут реализованы проекты.

Заявки принимаются до 20 декабря. Итоги торгов будут подведены 24 декабря. Кроме Кировской области, на торги выставлены участки в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской областях.

По словам гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, запуску механизма КРТ предшествовала большая работа органов власти и депутатов. Задачей проекта является перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых федеральных земель.

План по использованию участков разрабатывается совместно с регионами. Соответствующие изменения вносятся в документы, после чего земли предоставляются инвесторам.

В Кировской области на торги будет выставлен участок в районе улицы 4-й Пятилетки. По проекту его планируется застроить среднеэтажными домами (до 8 этажей) с двухэтажными нежилыми секциями, где разместятся магазины и социальные объекты. Также в микрорайоне будет построен садик, зоны для отдыха и занятий спортом и проведено благоустройство с озеленением территории.