В Кирове стая уток погибла под колесами локомотива

Машинист поезда подал звуковой сигнал, но птицы не поспешили улететь с путей.

Ужасная картина предстала перед глазами нескольких кировчан 1 января. Локомотив поезда, следующий с вокзала «Киров-2» на север, раздавил несколько уток. Птицы отдыхали на железнодорожном полотне остановки «9-й км».

О происшествии рассказала в соцсетях кировчанка, ставшая очевидцем событий. По словам Натальи, перрон в районе площади Лепсе – одно из немногих мест, где можно погулять. Там установлены лавочки. На станции регулярно убирают снег. Рядом течет Люльченка, где поселились утки. Сейчас речушка затянулась льдом, и птицы вышли к людям за едой. Местные жители приходят на платформу вместе с детьми погулять и покормить пернатых.

В момент трагедии детей рядом не было. Перрон был почти пустой. Наталья выгуливала собаку, рядом стояла женщина, и шел из магазина мужчина.

— Тут секунда – две, и как в замедленной съемке они вылетают из-под колес. Это совсем не то зрелище, какое я бы хотела увидеть в праздничный день. 1 января я не хочу видеть ничью смерть, — поделилась Наталья.

Когда локомотив уехал, мужчина убрал нескольких уток с дороги в сугроб, снял шапку и закурил.

Ранее мы сообщали, что 1 января в центре Кирова внедорожник впечатало в стену.

Фото: instagram.com/natashka43