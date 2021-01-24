В Кирове столкнулись 4 автомобиля и полностью перегородили дорогу

Во время ДТП получил травмы один человек.

В Кирове столкнулись 4 автомобиля. Авария произошла в субботу днём, 23 января. В это время была сложная дорожно-транспортная обстановка — весь день в областном центре шёл снег. В ДТП на улице Украинской, напротив дома №1, участвовали Ford Focus, ВАЗ-2107 и 2 грузовика (ГАЗ-3307). Автомобили полностью перегородили дорогу. И до приезда сотрудников ГИБДД улица стала непроезжей.

Серьезных последствий для людей избежать удалось. Получил незначительные травмы лишь водитель «семёрки». А вот за ремонт авто всем участникам аварии придётся раскошелиться.

Кстати, в этот же день в Кировской области пассажирский автобус улетел в кювет.

Фото: ГИБДД Кировской области