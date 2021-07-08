В Кирове строится дорога от Некрасова до Красина

Продолжаются работы по удлинению улицы Сурикова.

Там, где не было дороги (но она напрашивалась), уже ведется укладка дорожного покрытия. На первом этапе будет сделана Сурикова от улицы Некрасова до улицы Красина. Но на этом работы не закончатся. Второй этап — благоустройство дороги до улицы Комсомольской.

Планируется, что осенью следующего года в Кирове улица Сурикова увеличится. И новый ее участок будет оборудован пешеходными зонами, освещением и ливневой канализацией.

Этот проект позволит разгрузить улицу Ивана Попова и вообще новый путепровод в Чистые пруды.

Фото: газета «Наш город»