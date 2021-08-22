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В Кирове строят экодом из земли

Вадим Шабалин Новости, Общество, Экология

Недалеко от Порошино строят экодом из земли.

Как рассказала «КП» Ольга Шаклеина, один из авторов проекта, площадь сооружения составит около ста квадратных метров, толщина стен — порядка 50 см. Планируется установить альтернативный источник энергии — солнечную батарею или ветряк.

Работы ведутся в ежедневном режиме силами и на средства энтузиастов-экологов, но они рады любой помощи кировчан.

В доме будет кинозал, комнаты для мастер-классов, ток-шоу и лекций на экологические темы. 

По окончании работ планируется озвучить смету и сравнить её со стоимостью строительства домов из популярных материалов.

Подробнее о проекте здесь

 

 

 

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Вадим Шабалин