В Кирове строят экодом из земли

Недалеко от Порошино строят экодом из земли.

Как рассказала «КП» Ольга Шаклеина, один из авторов проекта, площадь сооружения составит около ста квадратных метров, толщина стен — порядка 50 см. Планируется установить альтернативный источник энергии — солнечную батарею или ветряк.

Работы ведутся в ежедневном режиме силами и на средства энтузиастов-экологов, но они рады любой помощи кировчан.

В доме будет кинозал, комнаты для мастер-классов, ток-шоу и лекций на экологические темы.

По окончании работ планируется озвучить смету и сравнить её со стоимостью строительства домов из популярных материалов.

Подробнее о проекте здесь