В Кирове сыграет футболист сборной России

Сегодня состоится матч звёзд кировского футбола и сборной области.

В «звёздной» команде на поле выйдут местные воспитанники, которые сейчас играют в других городах, а также футболисты, имеющие отношение к Кирову. В их числе — Константин Тюкавин, выступающий за московское «Динамо». В прошлом году он дебютировал за национальную сборную.

Отец Тюкавина Александр — известный хоккеист, чья карьера началась в начале 90-х в «Родине».

А вот полный состав команды «звёзд»:

1. Андрей Малых (ФК «Оренбург»)

2. Андрей Савин (ФК «Локомотив», Москва)

3. Алексей Пугин (ФК «Шинник», Ярославль)

3. Иван Устинов (ФК «Волга», Ульяновск)

4. Константин Тюкавин (ФК «Динамо», Москва)

5. Валерий Сорокин (ФК «Динамо», Брянск)

6. Артём Пасько (ФК «Иртыш», Омск)

7. Данил Липовой (ФК «Крылья Советов», Самара)

8. Максим Гребенев (ФК «Пересвет», Домодедово)

9. Александр Мясников (ФК «Торпедо», Владимир)

10. Иван Фалалеев (ФК «Интер Лесгафта», Санкт-Петербург)

11. Ален Аскеров (ФК «Габала», Азербайджан)

Воспитанники ведущих футбольных академий.

Матч пройдёт в манеже «Вектор» (ул.Блюхера, 8а). Начало в 17 часов. Вход по QR-кодам.

Прямая трансляция и подробная информация — здесь