В Кирове таксист брызнул на попрошайку из перцового баллончика

В Кирове водитель такси брызнул на попрошайку из перцового баллончика и избил его. О происшествии сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел 21 ноября на привокзальной площади. Местный обитатель без определенного места жительства подошел к машине таксиста и попросил денег на еду. В ответ таксист распылил ему в лицо перцовый баллончик, а потом избил руками и ногами.

Пока пострадавший лежал на дороге, таксист дал «интервью» на его фоне. Мужчина заявил, что защищал себя и машину от посягательств.

Через некоторое время прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшему промыли глаза и отправили его в больницу. Писать заявление на таксиста он не стал.

В УМВД России по Кирову устанавливают обстоятельства случившегося.

Видео можно посмотреть здесь.