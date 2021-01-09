В Кирове тело мужчины неделю пролежало в квартире

Накануне, 50-летнего жителя коммуналки обнаружили зарезанным в собственном доме.

После Рождественских праздников в доме на ул. Кошевого обнаружили труп 50-летнего хозяина одной из коммунальных квартир. Следователи совместно с полицейскими быстро выяснили, что мужчина погиб еще 3 января.

В тот злополучный день он пригласил к себе в гости 39-летнего знакомого. Вместе они выпили, а затем повздорили из-за ревности. Конфликт закончился тем, что гость ножом ударил хозяина в шею, закрыл квартиру и ушел. Собственник помещения умер от кровопотери.

Убийца был обнаружен и задержан в тот же день, что и погибший. Свою вину он признал. Сейчас решается вопрос его заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Слободского погиб в кафе на глазах у друзей.

Фото: vk.com/suskko