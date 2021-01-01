В Кирове ТКО вывозят утром ежедневно с 6 часов

Контейнерные площадки в областном центре обслуживают 32 машины.

Сегодня в 6 часов утра 32 специализированные машины регионального оператора АО Куприт вышли на маршруты сбора и вывоза ТКО.

— И технические ресурсы, и кадры для работы у предприятия есть, — подчеркнули в АО «Куприт». — Разработаны дневные и ночные маршруты, схема транспортировки сформирована, в случае необходимости в неё будут вноситься коррективы. В первый день нового года традиционно объём ТКО на контейнерных площадках больше, чем обычно. Весь мусор будет вывезен в течение суток.

На предприятии также отметили, что график вывоза мусора утверждается ежедневно, в нем учтены все без исключения адреса контейнерных площадок.

Добавим, что регоператор заключил договор с прежним перевозчиком ООО «КДУ-3» на аренду 4000 контейнеров, установленных на придомовых территориях (сегодняшняя потребность — 3169).

Дополнительно к этому закуплено 1500 контейнеров. Кроме того, будет заключен контракт на покупку еще 4000 контейнеров – они начнут поступать с начала января.

Напомним, что с 1 января региональный оператор открыл горячую линию, куда может позвонить любой житель по вопросам сбора и вывоза ТКО. Телефон горячей линии — (8332) 63-16-11. На протяжении последних двух лет в Кировской области, также, как и во всей стране проводится реформа обращения с ТКО.

Если в 2018 году только 30 процентов населенных пунктов было охвачено территориальной схемой, в связи с чем большое количество отходов выбрасывались в лесах и оврагах, то теперь 97 процентов населённых пунктов получают услугу по вывозу ТКО.

На протяжение 2 лет вывозом отходов занимались частные компании, к деятельности которых возникало большое количество нареканий, как со стороны жителей, так и регионального оператора. В том числе за несоблюдение графиков вывоза ТКО, что часто приводило к захламлению контейнерных площадок.

В связи с этим правительством Кировской области было принято решение осуществлять вывоз отходов компаниями с государственным участием — АО «Куприт» и АО «Вятавдор», для чего был закуплен современный парк специальной техники и необходимое количество контейнеров.

В настоящий момент в ходе переходного периода от частного на государственного подрядчика возникают временные трудности, которые АО «Куприт» оперативно решает.

В ближайшее время новая система транспортировки отходов заработает в плановом режиме.