В Кирове «Тойота» сбила двух пешеходов на Чапаева

7 октября в Кирове водитель на «Тойоте» сбил двух пешеходов на улице Чапаева.

Авария произошла в 11.30 у дома №69. По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота» сбил двух человек. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. По факту аварии проводится проверка. Условия и причины совершения ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецком районе произошла массовая авария с участием 6 автомобилей. Есть пострадавшие.