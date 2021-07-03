В Кирове трех мальчиков с ожогами борщевиком положили больницу

Об этом сообщили в региональном минздраве.

На минувшей неделе в стационар Детской областной клинической больницы положили трех маленьких кировчан с ожогами опасным растением. Все они ученики начальной школы. Один из мальчишек поделился, что упал в заросли, запнувшись о камень.

Врачи просят поговорить с детьми: попросить их быть внимательными во время прогулок и рассказать, что ожоги от борщевика проявляются не сразу, но они очень опасны.

По словам главного врача детского лечебного учреждения Натальи Муратовой, задев это опасное растение важно не проводить самолечение, а сразу же обратиться за медпомощью. Начинается все с небольшого покраснения, затем появляются волдыри, состояние ухудшается: ожог становится более глубоким.

– Для оказания медпомощи таких пациентов привлекают врачей-комбустиологов. У одного из маленьких пациентов ожоги на 35% тела, пострадали конечности, лицо и даже губы. Ему нужна была экстренная госпитализация, – рассказала Муратова.

Для первой помощи родителям нужно приготовить смесь соды и воды, нанести эту кашицу на ожог и сразу же обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что в кировской сауне женщина разбила окно, чтобы вынести кассу.

Фото: medkirov.ru