В Кирове троллейбус смял чугунный забор на Октябрьском проспекте

Что делал троллейбус маршрута №7 на перекрестке у «Алых парусов» неизвестно – схема его движения там не проходит.

Авария произошла в четверг вечером неподалёку от перекрёстка Октябрьского проспекта и улицы Московской. Снимки произошедшего столкновения опубликовали в паблике «Киров online». На фото видно, что подвижной состав въехал левой передней частью в чугунный забор. В итоге пострадал и сам троллейбус со стороны водителя и несколько секций ограждения.

Информации от ГИБДД и представителей автотранспортного предприятия до сих пор не поступало. Возможно общественный транспорт занесло на заснеженной дороге по пути в троллейбусный парк.

Ранее мы сообщали, что на Советском тракте произошло смертельное ДТП. Погиб пешеход.

Фото: vk.com/kirovonline