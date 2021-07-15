В Кирове троллейбус въехал в здание «Данара»

Происшествие случилось сегодня днем около 14 часов напротив магазина «Детский Мир».

По словам очевидцев, транспортное средство без управления катилось назад по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Комсомольской. Владельцы припаркованных возле «Данара» машин едва успели их отогнать, как троллейбус впечатался в здание.

В кабине без сознания находился водитель. Ему вызвали скорую помощь. Информации о других пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что кировские полицейские раскрыли угон легкового автомобиля.

Фото: gorodkirov.ru