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В Кирове троллейбус въехал в здание «Данара»

Наталья Дмитриева Новости, Выбор редакции, Происшествия

Происшествие случилось сегодня днем около 14 часов напротив магазина «Детский Мир».

По словам очевидцев, транспортное средство без управления катилось назад по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Комсомольской. Владельцы припаркованных возле «Данара» машин едва успели их отогнать, как троллейбус впечатался в здание.

В кабине без сознания находился водитель. Ему вызвали скорую помощь. Информации о других пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что кировские полицейские раскрыли угон легкового автомобиля.

Фото: gorodkirov.ru

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Наталья Дмитриева