В Кирове у Дома ветеранов отметили День Победы

Тружеников тыла, которые живут в доме по улице Азина, 10, поздравил губернатор Игорь Васильев.

Глава Кировской области отметил, что и женщины, и старики, и подростки в тяжёлые годы войны стояли у станков круглосуточно, работали в полях, ухаживали в госпиталях за ранеными, воспитывали малышей в детдомах и школах.

— День Победы — это великий праздник, когда мы еще раз можем сказать слова признательности не только нашим дорогим ветеранам, но и труженикам тыла, которые показали пример истинного патриотизма будущим поколениям. Именно поэтому наш город Указом Президента России получил почетное звание «Город трудовой доблести». И мы искренне гордимся этим званием и подвигом наших отцов, дедов и прадедов. С праздником! С днем Великой Победы! — сказал Игорь Васильев.

Открыл концертную программу ВИА «Гармония» песней «За землю русскую», ныне известной как «Прощание славянки». Певец Александр Ботев спел про «Месяц май». Ветераны станцевали вальс под знакомую мелодию.

Следом выступил танцевальный ансамбль «Вятский сувенир» с пляской донских казаков. Концерт не обошёлся без песни Ботева про раскудрявый клён.