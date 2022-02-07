В Кирове у Дворца пионеров произошла нелепая авария

7 февраля в Кирове у Дворца пионеров – мемориала произошла нелепая авария.

На улице Некрасова столкнулись 2 попутных автомобиля «Лада Калина» и «Лада Веста». Фото с места ДТП прислал читатель «КП».

Один из автомобилей оказался в «кармане» на обочине, а второй буквально притер его к сугробу. Вероятно, «Лада Веста» пыталась выехать, а «Калина» не выпустила ее.

Судя по повреждениям, никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил.

Ранее мы писали, что в Кирове водитель «Туарега» проехал на красный свет и травмировал двух женщин.