В Кирове у филармонии поставят памятник Александру Невскому

С инициативой установить памятник Александру Невскому выступила Вятская епархия.

Скульптура может появиться на площади у филармонии уже в следующем году.

Напомним, что в 2021-м исполняется 800 лет со дня рождения князя. В связи с круглой датой епархиальный совет решил обратиться к губернатору Игорю Васильеву и главе города Елене Ковалевой с предложением увековечить память великого полководца.

Выбор не случаен – по результатам всероссийского опроса общественного мнения Александр Невский был признан символом нации России.

По мнению епархиального совета, установка памятника святому благоверному князю станет свидетельством уважения местной власти к историческому и духовному наследию страны.

Кировчане пока что оценивают идею как сомнительную и интересуются, кто будет платить за установку памятника.

Напомним, что не так давно в сквере на Спасской появился новый арт-объект под названием «Восторг».

На снимке: памятник Александру Невскому в Псковской области