В Кирове у «Грин Хауса» автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек

Инцидент произошел около 15 часов у ТЦ «Грин Хаус». Фото с места происшествия появилось в телеграм-канале «Злой кировчанин».

— В 15:18 автомобиль у Грин хауса вылетел на пешеходов, — написал автор снимка.

Как уточнили в ГИБДД, у дома №205 на улице Ленина столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лада Гранта». От удара «Лада» вылетела на тротуар, где сбила трех пешеходов. Две женщины и мужчина получили травмы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Фото: ГИБДД, Злой кировчанин