В Кирове у медуниверситета водитель «Лады» сбил 17-летнего подростка

В Кирове водитель легковушки сбил 17-летнего подростка.

ДТП случилось 22 марта в 17 часов у 3-го корпуса КГМУ. 23-летний молодой человек на «Ладе Весте» сбил подростка, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Мальчик получил травмы. При этом пешеходный переход находится буквально в нескольких десятках метров от места аварии.

Водителю также не повезло. Прав у него не оказалось. Если бы не авария, это так и осталось бы неизвестным.

Ранее мы писали, что в Кирове сбили 85-летнюю бабушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте в 3 часа ночи.