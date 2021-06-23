В Кирове у нового моста утонул 12-летний мальчик

22 июня в Кировской области утонули 3 человека. Одним из них стал 12-летний подросток, купавшийся в Вятке у нового моста. Тело погибшего ищут водолазы.

В этот же день около 11 часов у деревни Никулята в Яранском районе утонул 46-летний мужчина. Вечером сообщение о трагедии на воде поступило из поселка Песковка Омутнинского района. Там утонул 61-летний местный житель. Тела обоих погибших найдены.

Аномальная жара спровоцировала рост числа ЧП на воде. Кировчан просят быть осторожными во время отдыха у водоемов и не оставлять детей без присмотра взрослых.

Ранее мы писали, что в Кировской области утонул мужчина с трехлетним сыном