В Кирове у поворота на Радужный «Рено» улетел в кювет

Рано утром 15 мая на трассе после поворота на Радужный водитель автомобиля «Рено» вылетел в кювет. Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Местоположение ДПС».

Машины было сильно повреждена. По словам автомобилистов, водитель иномарки остался жив, но серьезно пострадал.

— Там водила в кашу, но живой, они его даже трогать не стали до приезда скорой, — написал подписчик группы.

Официальной информации от ГИБДД о причинах и обстоятельствах происшествия пока нет. Однако автоинспекторы работают на месте ДТП.

Чуть позже в Радужном в кювет улетела еще одна иномарка. Судя по всему, на этот раз обошлось без серьезных последствий.

Фото: vk.com/kirovdps