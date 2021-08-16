В Кирове у старого моста спасли тонущую девочку

Инцидент произошел 14 августа на реке Вятке. 13-летняя школьница зашла в воду у старого моста и начала тонуть. Очевидцы происшествия сразу же обратились к спасателям.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что девочку уже сумела вытащить из воды ее подруга. Сотрудники экстренных служб оказали подростку первую помощь и передали пострадавшую медикам.

Отметим, что на наступившей неделе в Кировскую область вновь придет жара. Во избежание несчастных случаев на воде кировчан просят воздержаться от купания в необорудованных местах.

Ранее мы писали, что в Вятке утонул подросток, не умеющий плавать.