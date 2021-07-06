В Кирове у «Сытого бати» угнали машину

Кировская компания, доставлявшая шаурму горожанам, лишилась сегодня ночью своего транспорта.

Об этом они сами сообщили сегодня в своем «Инстаграмме» и попросили всех, кто что-либо знает о месте пребывания машины с фирменной раскраской на бортах сообщить по телефону компании или написать в соцсетях.

За информацию, которая поможет вернуть Daewoo Matiz обещали вознаграждение. Пока мы писали об этом, ребята сообщили, что авто нашли и поблагодарили всех за репосты.

Но на этом дело не закончилось: виновника переполоха не нашли и не наказали. Поэтому сейчас «Сытый папа» просит отозваться свидетелей происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Кирове мужчина убежал на вокзал от избивших его молодых людей.

Фото: instsgram.com/batya_kirov