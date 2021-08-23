У транспортных карт кировских школьников появятся новые функции

У транспортных карт, которыми пользуются кировские школьники, расширится функционал.

Так, с сентября родители смогут получать уведомления по карте через «Телеграм». Таким образом можно будет узнать, когда ребенок пришел в школу и во сколько вышел из нее. Также в «Телеграме» можно будет видеть информацию о покупках в школьной столовой.

В планах – подключение и других мессенджеров и соцсетей. Через них родители смогут получать дублирующие сообщения с оценками и домашним заданием. Чтобы воспользоваться полным функционалом транспортной карты, надо зарегистрироваться на сайте deti.ekarta43.ru.

Напомним, что транспортные карты выдадут в школах с началом учебного года. Ученики первых классов получат их от учителей. В личном кабинете карт можно видеть информацию о произведенных операциях, отслеживать баланс и использовать дополнительные сервисы.

Как оформить транспортную карту в Кирове.