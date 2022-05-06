В Кирове у ТЦ «Макси» сбили электровелосипедиста

В Кирове на перекрестке улиц Московской и Ердякова водитель легковушки сбил байкера на электровелосипеде. Видео момента ДТП появилось в группе «Место происшествия».

В записи видно, как велосипедист едет по Московской. В этот момент водитель иномарки пытается повернуть направо и сбивает байкера. От удара велосипедиста отбросило на несколько метров и накрыло своим же велосипедом. Чуть позже на место аварии приехала машина реанимации.

В комментариях подписчики сообщества предположили, что в ДТП виноват водитель, который не смотрел в зеркала. Другие же отметили, что велосипедист мог сбросить скорость перед перекрестком. Степень вины каждого из участников аварии установит ГИБДД.

Фото, видео: Место происшествия