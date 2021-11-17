В Кирове уберут мусорные контейнеры, выходящие на проезжую часть

В Кирове переделают мусорные площадки, выходящие на проезжую часть. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По жалобам горожан специалисты ведомства провели проверку ряда контейнерных площадок. Было установлено, что расположение ряда мест сбора мусора не соответствует нормам были обращены к проезжей части. Это подвергало опасности жизнь граждан, вынужденных выходить на дорогу, чтобы выбросить мусор.

Прокуратура направила в суд иск с требованием привести контейнерные площадки в соответствие с нормами закона. Первомайский районный суд признал требования обоснованными.

Регоператор обжаловал решение суда, однако апелляция была отклонена. Решение оставлено в силе. Площадки должны быть обустроены по нормам закона.