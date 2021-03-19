В Кирове учились предотвращать ДТП на переездах

В областном центре на переезде на ул.Тимирязева прошла техническая учеба для дежурных работников Кировской дистанции пути с практическим занятием.

В ней приняли участие 37 дежурных по переездам и случайные водители.

В ходе учёбы был отработан алгоритм действий в случае остановки автомобиля на железнодорожных путях.

По словам главного инженера Кировской дистанции Вадима Понамарёва, если застрял автобус, в первую очередь необходимо высадить пассажиров и отвести их на безопасное расстояние, если легковушка — попросить других водителей помочь вытолкать машину.

Фото ГЖД