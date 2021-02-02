В Кирове учится студент из древнейшей страны мира

Молодой человек рассказал о том, как осваивается в нашем городе.

ВятГУ – самый крупный вуз Кировской области. Здесь учатся студенты из разных точек планеты. В том числе, на втором курсе занимается Кахлан Наджиб Атеф. Молодой человек — уроженец одного из самых древних городов мира Саны.

Сана находится на территории Йеменской республики. Примерный возраст этого города — 5 тысяч лет. Большинству зданий там более тысячи лет. Республика расположена в южной части Аравийского полуострова.

Кахлан Наджиб Атеф сообщил в интервью, которое дал пресс-службе ВятГУ, что в кировской вуз поступил по совету своего друга. Сейчас он получает знания в институте химии и экологии.

Юноша — житель тёплой станы и ему пришлось привыкнуть к морозным зимам нашего региона. Но он справился отлично. Также Кахлан познакомился с местной кухней. Одним из самых любимых его блюд стал борщ. Сейчас он готовит его самостоятельно. Иностранец продолжает узнавать наши традиции и культуру. О Кирове отзывается с теплотой и уважением.

Ранее мы сообщали, что африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год.

Фото: vyatsu.ru